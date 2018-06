Bruna Marquezine rebate seguidora e pede o óbvio: que a tratem como humana

Bruna Marquezine respondeu com um breve desabafo a uma seguidora que achou por bem fazer uma crítica pouco construtiva a seu trabalho. No Twitter, a intérprete de Catarina na novela das 7 da Globo Deus Salve o Rei perguntou quem estava acompanhando o folhetim. “Essa novela é péssima e você também”, disse uma internauta. A atriz, então, rebateu: “E você não me parece ser uma pessoa muito legal. Não por não gostar da novela ou de mim, é total seu direito. Mas por falar dessa forma. Tem um ser humano aqui do outro lado. Ainda bem que hoje eu estou muito feliz com a novela e com o meu trabalho. Beijo”.

O pedido para que a tratem como um ser humano vem se repetindo com certa frequência em entrevistas e publicações de Bruna. Nesta quinta-feira, em um longo texto postado também no Twitter em que falou sobre atrasos no trabalho e o pedido que ela pretende fazer à Globo para acompanhar o namorado, Neymar, à Copa do Mundo da Rússia, ela disse: “Sou humana, sou falível e acho que ser de verdade é um ato de resistência num mundo que é cada vez mais de mentira. (…) Sinto que alguns pronunciamentos se fazem necessários para que as pessoas entendam que eu não sou isso ou só isso que estão querendo fazer parecer”.

No final de janeiro, deu uma declaração similar a Giovanna Ewbank, sua amiga pessoal, no YouTube. “Eu quero ser um exemplo real, não um exemplo de perfeição, porque eu nunca vou conseguir agradar todo mundo. A sociedade, a mídia, eu, às vezes, também sou um pouco culpada, mas parece que o mundo me faz esquecer que eu tenho 22 anos”, disse. “Eu tenho que viver os meus 22 anos, eu sou uma menina, eu estou aprendendo, estou crescendo.”

Comentário recorrente nas redes sociais quando algum famoso rebate críticas ou admite ter ficado ofendido com algo que foi dito sobre ele é algo como “escolheu essa carreira, escolheu se expor, agora aguente”. Ok, todo mundo tem direito de ter opinião e também de expor seus pensamentos, como admite a própria Bruna (“Não por não gostar da novela ou de mim, é total seu direito”), mas nada justifica grosserias contra famosos simplesmente porque são famosos.

Na vida real, fora das telas da TV e do quase anonimato da internet, não é comum uma pessoa dizer a outra, cara a cara, que ela é “péssima” – por mais que ela realmente seja. Por que, então, isso parece ser aceitável nas respostas no Twitter e comentários no Facebook?