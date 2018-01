Bruna Marquezine oferece vestido para fã usar em noivado

Bruna Marquezine já fez sua primeira boa ação do ano. A atriz ofereceu o vestido que usou no Réveillon a uma fã que comentou que gostaria de ter uma peça daquelas para usar em sua festa de noivado. “Um vestido desses pro meu noivado e eu serei a pessoa mais feliz do planeta. Até ano que vem eu compro, se Deus quiser hahaha”, escreveu a fã nos comentários de uma foto postada no Instagram em que a atriz aparece usando o vestido. “Ele tá meio sujo na barra… não sei se dá pra sair… mas se quiser…”, disse Bruna, ganhando muitos elogios dos fãs.

Bruna Marquezine começou o ano com Neymar. Os dois foram filmados trocando beijos em uma festa na madrugada do último domingo, em Fernando de Noronha. Depois, passearam de barco com amigos e o filho do atacante, Davi Lucca. No primeiro dia de 2018, o jogador publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece dando um selinho na atriz. Na legenda, ele se declarou a ela: “Quando vi, já estava nos teus braços … love u pretinha”. Eles também aparecem abraçados em uma foto postada por Giovanna Ewbank, dona, junto com o marido, Bruno Gagliasso, da pousada onde Bruna e Neymar ficaram hospedados no Réveillon.

Neymar e Bruna assumiram namoro pela primeira vez em 2013 e terminaram em fevereiro de 2014. Eles reataram pouco depois, e estiveram juntos durante a última Copa do Mundo, mas voltaram a colocar um ponto final na relação em agosto daquele ano. O jogador e a atriz voltaram a se ver em 2016, durante a Rio-2016, e ficaram juntos até julho de 2017, quando um novo fim do relacionamento foi anunciado.