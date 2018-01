Bruna Marquezine mostra incômodo com pergunta do ‘Fantástico’

A atriz Bruna Marquezine ficou incomodada ao falar de casamento e filhos durante entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo. Ela foi ao programa junto com Marina Ruy Barbosa para divulgar sua nova novela Deus Salve o Rei, mas o futuro de seu relacionamento com Neymar acabou ofuscando as peripécias do folhetim das sete horas.

A apresentadora Polyana Abritta perguntou a Bruna se ela não se “animava” para casar e ter filhos diante da felicidade da amiga, Marina, que recentemente casou com o empresário Xandinho Negrão. A namorada do jogador de futebol contou, então, que sempre imaginou que casaria “super cedo”, porque ela “sentia” que logo seria mãe.

Surpresa, Polyana aproveitou a oportunidade para cavoucar mais sobre o futuro de “brumar” — como o casal é conhecido nas redes sociais. “Mas já está pensando em ter filhos?”, perguntou. A atriz logo se corrigiu, e cortou o assunto: “Não, não estou pensando, planejando isso, pelo amor de Deus! Mas eu tenho a sensação de que não vai ser muito tarde. Mas que rumo é esse que está tomando essa entrevista? Eu vim aqui para falar de Deus Salve o Rei!“, disse ela, sorrindo.

Deus Salve o Rei estreia nesta terça-feira, substituindo a novela Pega Pega na faixa das sete horas. A trama com ares de Game of Thrones será ambientada na Europa medieval, e terá Marina Ruy Barbosa como a mocinha, Amélia, e Marquezine no papel da vilã, Catarina.