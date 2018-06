Bruna Marquezine teve que ver o desempenho do “mozão” Neymar no jogo do Brasil contra a Sérvia, nesta quarta-feira, pela televisão. Uma foto compartilhada no Instagram por Isabela Bertazzi, que faz parte da produção da novela Deus Salve o Rei, mostra a atriz assistindo ao jogo da Copa do Mundo da Rússia bem perto do aparelho de TV, que mostrava o atacante. “Um casalzão desses, bicho”, escreveu Isabela na legenda, marcando Bruna na imagem.

Mais cedo, poucas horas antes do jogo começar, Bruna, uma das protagonistas da novela das 7, mostrou que estava nos estúdios da Globo trabalhando. No Instagram, publicou um vídeo de Rômulo Estrela caracterizado como o mocinho do folhetim, Afonso.

Na sexta-feira passada, a atriz conseguiu alguns dias de folga para ir viajar e acompanhou a partida do Brasil contra a Costa Rica da Rússia. Viu o jogo em São Petersburgo com a sogra, Nadine Gonçalves, e a cunhada, Rafaella Santos. O passeio durou pouco, no entanto: já na segunda-feira ela estava de volta ao batente.