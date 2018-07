Bruna Marquezine admite erros em ‘Deus Salve o Rei’: ‘Aprendizado’

Que jornada a nossa, não é mesmo, Catarina?! Foi uma aventura e tanto! Nossa trajetória, que teve um início bastante atribulado, foi tão bonita quanto complexa. Repleta de desafios, superações, surpresas, conquistas, descobertas, erros e acertos, tanto pra mim, quanto pra você. E por isso eu tenho muito orgulho de nós duas e te levarei pra sempre como uma das personagens mais desafiadoras e gratificantes de fazer da minha carreira. Serei sempre grata por todo o aprendizado e crescimento. Que honra foi dar vida a você! Você me fez ir além! E sabe de um coisa, Catarina?! Eu também não me arrependo de nada. FARIA TUDO EXATAMENTE IGUAL! @deussalveorei #deussalveorei #catarina

