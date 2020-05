Broadway adia reabertura de teatros para setembro

Os 41 teatros nova-iorquinos da Broadway ficarão fechados até, pelo menos, dia 6 de setembro por causa da pandemia do novo coronavírus. A informação foi divulgada por um comunicado da Broadway League, instituição responsável pela indústria dos famosos teatros. “Nós precisamos garantir a saúde e o bem-estar de todos que vão aos teatros, na frente e atrás das cortinas”, disse Charlotte St. Martin, presidente da associação. “Durante esse difícil período, estamos em contato próximo com o gabinete do governador Andrew Cuomo para trazer de volta essa parte vital da economia e do espírito de Nova York.”

Ainda não há uma data oficial para o retorno das peças da Broadway, mas o reembolso de ingressos para espetáculos até o dia 6 de setembro está sendo oferecido. Ao todo, foram 31 performances suspensas desde o dia 12 de março, incluindo oito em pré-estréia. Antes de Nova York se tornar o epicentro da doença nos Estados Unidos, a Broadway League havia divulgado que o fechamento perduraria até abril, que então foi adiado para o dia 7 de junho, e agora adiado novamente.

A megalópole americana continua em quarentena, ainda que algumas regiões rurais dos arredores tenham começado uma reabertura lenta e gradual de alguns comércios e atividades desde a sexta-feira, 8.