Britto Jr. manda recado a Luana Piovani: ‘Precisa de homem de verdade’

Britto Jr. provocou uma enxurrada de reações no Twitter ao comentar a separação de Luana Piovani e Pedro Scooby, surfista que agora engatou um namoro com a cantora Anitta. O apresentador disse que Luana precisava de “um homem de verdade”, defendeu que heterossexuais são a nova minoria e muitas vezes não são respeitados por pessoas da comunidade LGBT e, por fim, discutiu com seguidores, chamando-os de “atrasados” e mandando os leitores aprenderem interpretação de texto.

A confusão teve início quando Britto Jr. resolveu compartilhar sua visão sobre o relacionamento de Luana e da “falta de héteros no mercado”. “A bela Luana Piovani que me perdoe, mas ela está precisando de um homem de verdade em sua vida”, escreveu. “Eu sei que está cada vez mais difícil, com tantos caras virando maricas. É direito deles, mas mulheres maravilhosas acabam ficando sem parceiros, por falta de héteros no mercado.”

“Ai, você jura? Cancela esse tuíte enquanto dá tempo, meu filho”, reagiu uma seguidora. “Você sabe que é isso. Quando uma mulher como a Luana está sobrando, é porque falta quem lute por ela”, afirmou o apresentador.

“Eu disse e repito: sou heterossexual, gosto de mulher. Se alguém não gostou do que digo, procure sua turma”, continuou, num rompante de sinceridade. “Preconceito mudou de lado. Nós, héteros, viramos minoria. Não tenho nada contra quem pensa o oposto, nada. Cada qual que faça o que quiser com seu corpo, sua vida. A questão é que o preconceito agora parte da nova maioria, ao não admitir o pensamento da nova minoria.”

Ao ler um comentário de um usuário da rede social de que ele estaria passando vergonha, Britto Jr. respondeu: “Eu não tenho vergonha de gostar das mulheres. Isso é crime para você, seu atrasado?”. “Velho e ultrapassado é o seu pensamento, cooptado por alguém” e “Vai aprender interpretação de texto. Você nem entende o que lê” foram as outras respostas atravessadas dadas pelo jornalista aos críticos.

Luana Piovani nada comentou sobre o assunto em suas redes sociais. A atriz está de férias em Ibiza. Nesta quarta-feira, 24, publicou uma foto ao lado do patinador Marcel Stürmer. “Marcel Stürmer e eu escolhemos passar as férias juntos e isso não é pouca coisa, as pessoas que nos cercam, que compartilham e multiplicam vida conosco são ouro!”, escreveu na legenda.