Brit Awards: artistas usarão broche de rosa branca contra assédio

A organização do Brit Awards, a mais importante premiação da música britânica, enviou uma carta chamando todos os convidados da cerimônia a usar um broche de rosa branca, em reconhecimento à luta contra o assédio na indústria do entretenimento.

Em uma carta enviada para todos os indicados, para os convidados e para os membros da academia que votam na premiação, a diretora do evento, Maggie Crowe, afirmou que o broche será um “simbolo de solidariedade”, que todos estão convidados a usar, “se assim quiserem”, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

A iniciativa acontece depois de celebridades terem vestido roupas pretas no Globo de Ouro e rosas brancas no Grammy, no último mês. Os gestos foram criados para apoiar as denúncias de assédio que surgiram em Hollywood e resultaram na criação do movimento #MeToo e do fundo de apoio para as vítimas #TimesUp. Dessa vez, os broches serão distribuídos na entrada do evento.

O Brit Awards recebeu críticas em janeiro pela falta de mulheres nas apresentações da festa. Na época, apenas Dua Lipa havia sido anunciada. Rita Ora e Jorja Smith foram confirmadas depois.

O Brit Awards acontece no próximo dia 21 de fevereiro na Arena O2 em Londres. Dua Lipa é a artista com mais indicações da noite, concorrendo em cinco categorias. Depois dela, Ed Sheeran disputa a estatueta em quatro categorias.