Brinquedos para adultos: os itens de desejo na CCXP 2017

A Comic Con Experience (CCXP) é um ambiente apetitoso para vendedores e também consumidores. De bonecos de luxo com preços salgados a peças de roupas mais acessíveis, a feira, especializada em cultura pop, reúne as principais marcas do meio e também atrai lojas de moda interessadas em uma fatia desse bolo.

Um dos destaques é o boneco esculpido em ferro do vilão Darth Vader, que chama atenção na vitrine da loja Toy’s Collections. Para alguns, pelos detalhes minuciosamente esculpidos. Para outros, pelo preço: 3.199,99 reais. O valor, no entanto, não parece incomodar os fãs de carteirinha. Segundo o responsável pela loja, quatro das dez peças únicas foram vendidas apenas na Spoiler Night, a “pré-estreia” exclusiva da Comic Con, e eles esperam acabar com os estoques.

Muitos também investem em lançamentos voltados para a Comic Con. O gigante dos brinquedos Estrela, por exemplo, disponibilizou na feira um quebra-cabeças de Game of Thrones, com 500 peças. O jogo entra para o time dos acessíveis: 39,90 reais — 20 reais mais barato que o preço na loja on-line. Outros escolhem colocar em promoção toda a sua loja para atrair o público, como a Editora Panini, que vende suas publicações com 20% de desconto.

Já a loja Limited Edition levou para a convenção réplicas em tamanho real de espadas e cajados usados pelos personagens da ficção, como o Massa Azog de O Hobbit. Por se tratarem de poucas peças e muito detalhadas, o preço é alto: 1.590 reais. Um vendedor afirmou a VEJA que os produtos são bem procurados fora do evento, na loja física, que fica no bairro da Consolação, em São Paulo.

Contudo, não só os preços regem as compras na Comic Con Experience, todo o ambiente e exposição aos diversos produtos influenciam na decisão de compra. Apesar de os preços dos jogos de videogame e computador serem, no geral, os mesmos dentro e fora da feira, André Luis, estudante de tecnologia, optou por aproveitar o passeio: “Entre comprar aqui e sair com o jogo, e comprar pela internet e esperar ele chegar na minha casa, prefiro já sair com ele agora”.

Não obstante, a cobiça do público vai a níveis estratosféricos com o estande de produtos oficiais da saga Harry Potter. Cerca de três horas de fila aguardam aqueles que quiserem visitar a loja, que só existe fisicamente na Comic Con. Os produtos, no entanto, já são comercializados no país desde novembro na internet, e vão desde tirinhas para pendurar o crachá por 12 reais até bonecos por 1.440 reais, passando por um mapa do maroto a 40 reais e varinhas a partir de 460,00.

Lojas como Riachuelo e Lupo aproveitam o evento para divulgar suas linhas voltadas ao público nerd, e também pesquisar novas tendências entre eles. No estande da loja de departamentos, os fãs podem comprar camisetas temáticas de super-heróis, séries e filmes a partir de 39,90 reais para adultos, e 29,90 reais para crianças. Já a marca de meias, por exemplo, marcou para a Comic Con o lançamento da coleção Urban 2018, estampada por diversos personagens da cultura pop. O preço de cada par gira em torno de 29,90 reais.

A Comic Con Experience acontece no pavilhão de exposições São Paulo Expo, Zona Sul da cidade. De quinta-feira 7 a domingo 10, o evento espera receber cerca de 220.000 pessoas, em sua maioria dispostas a abrir a carteira.