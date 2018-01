Brigitte Bardot sobre mulheres do movimento #MeToo: ‘Hipócritas’

A atriz francesa Brigitte Bardot afirmou que “a vasta maioria” das atrizes que participaram do movimento #MeToo, formado por pessoas que denunciaram casos de assédio e abuso sexual através das redes sociais, são “hipócritas e ridículas”, em entrevista à revista Paris Match.

Aos 83 anos, a atriz, um dos ícones do cinema, ainda criticou a postura das profissionais na indústria: “Muitas atrizes tentam provocar produtores para conseguir papéis. E então, quando falamos sobre elas, dizem que foram assediadas”. Brigitte ainda afirmou que nunca se sentiu assediada durante a sua carreira. “Eu achava charmoso quando homens diziam que eu era bonita ou que eu tinha uma boa parte traseira”, explicou para a publicação.

As declarações foram feitas pela atriz dias depois da colega de profissão, Catherine Deneuve, ter pedido desculpas por assinar um artigo do jornal Le Monde junto com outras artistas do país, que fazia uma defesa da “paquera insistente” e do “direito de importunar”, contra o “puritanismo” das feministas. “Eu amo a liberdade. Não gosto desta característica de nossa época em que todos se sentem no direito de condenar. Uma época em que uma simples denúncia nas redes sociais leva a punição, demissão e frequentemente linchamento midiático”, afirmou Deneuve em sua retratação.