Ao meu AMOR…❤️ Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansa De ser criança A gente brincar….. Te Amo! Obrigado @gio_ewbank