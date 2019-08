Brasileiros lançam campanha por nova adaptação de Percy Jackson

Depois de anunciar que a Disney faria adaptações de grandes clássicos como “Esqueceram de Mim”, “Doze é Demais” e “Uma Noite no Museu”, fãs brasileiros criaram uma campanha no Twitter pedindo que a empresa do Mickey Mouse fizesse uma nova adaptação da saga do semideus Percy Jackson.

A Fox, responsável pelos dois filmes da franquia, foi recentemente comprada pela Disney em um acordo milionário. Apesar de ter sido um sucesso literário com milhares de livros vendidos ao redor do mundo, os dois filmes produzidos foram um desastre de bilheteria.

O primeiro filme arrecadou 226 milhões de dólares para um orçamento estimado em 95 milhões de dólares. O segundo ganhou uma sequência três anos depois e o resultado foi ainda menor: 199 milhões de dólares de bilheteria para 90 milhões de orçamento.

A hashtag #DisneyAdaptPercyJackson está entre os tópicos mais comentados do país.

O autor dos livros, Rick Riordan, disse em entrevista que se afastou do projeto depois de ter alertado aos produtores da Fox que o roteiro de Percy Jackson era fraco.