Brasileiro Joe Penna estreia aplaudido no Festival de Cannes

Foi uma noite e tanto para o diretor Joe Penna nesta quinta-feira no Festival de Cannes. O cineasta de 30 anos exibiu pela primeira vez seu filme Ártico, em sessão especial na principal sala do Palais des Festival, sede do evento francês. Com a presença do diretor do Festival, Thierry Fremaux, e do ator Mads Mikkelsen, protagonista da produção, o brasileiro de Poá, radicado nos Estados Unidos, saiu da sessão aplaudido pelo público.

Além de ser a estreia do filme, foi também a estreia de Penna à frente de um longa-metragem. Antes de ser escolhido por um dos mais tradicionais festivais de cinema do mundo, Penna divertia alguns milhões de usuários do YouTube com seu canal de vídeos MisteryGuittarMan. Foi lá na plataforma que ele aprendeu a editar, produzir e escrever roteiros, habilidades que renderam três curtas-metragens. Um deles, Turning Point, abraçado pelos produtores da série The Walking Dead.

Em Ártico, Penna coloca o ator norueguês em uma fria, com o perdão do trocadilho. O longa começa com o protagonista em uma rotina no meio do nada, no Ártico, como sugere o título, onde percebe-se que ele é o único sobrevivente de um acidente de avião. Ali já há alguns meses, magro e barbudo, ele pesca, reforça seu enorme sinal de pedido de socorro no chão, e alimenta o aparelho que pode detectar a aproximação de outros comunicadores. Não demora muito para que um acontecimento mude essa rotina e adicione aos cuidados dele outro ser humano.

As filmagens aconteceram na Islândia, cenário que também pode ser contado como personagem ativo da trama. Belo e opressivo ao mesmo tempo, o ambiente trava uma constante batalha com o protagonista.

Ao longo de 1h30, o diretor e o enxuto elenco emplacam uma série de acontecimentos que não deixam o espectador perder o foco. Mads, como esperado, é genial. E a edição, rápida e precisa, ajuda o roteiro a seguir em uma crescente até o desfecho.

Penna agora pode deixar o título de youtuber pra vestir a faixa de nova aposta do cinema mundial.