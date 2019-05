Brasileiro ‘Bacurau’ vence prêmio do júri no Festival de Cannes

Bacurau, filme brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, venceu neste sábado o prêmio do júri no Festival de Cannes. O longa terminou a competição empatado com o francês Les Misérables.

As produções concorriam à Palma de Ouro, o prêmio mais importante do evento francês. No total, a cerimônia principal entrega seis estatuetas além da Palma em si: o grand prix (uma espécie de segundo lugar), o prêmio do júri (o terceiro mais importante), e os específicos, de direção, roteiro, ator e atriz.

Já a Palma de Ouro 2019 foi para Parasite, filme sul-coreano assinado por Bong Joon-ho, diretor de longas populares como Expresso do Amanhã e Okja. O longa conta a história de uma família pobre que vive em um apartamento infestado por pragas. Eles forjam um diploma para que um dos filhos possa dar aulas.

Essa é a primeira vez que o Brasil vence o prêmio do júri em Cannes. Liderado pelo diretor mexicano Alejandro González Iñárritu, o júri de 2019 contou com a atriz Elle Fanning, as diretoras Maimouna N’Diaye, Kelly Reichardt e Alice Rohrwacher, os diretores franceses Enki Bilal e Robin Campillo, o grego Yorgos Lanthimos e o polonês Pawel Pawlikowski.

Na trama do filme, Bacurau é uma pequena cidade fictícia que acaba de perder sua matriarca, Dona Carmelita (Lia de Itamaracá). O vilarejo some, então, do mapa. O sinal de celular também desaparece. E assassinatos começam a acontecer. Só que o lugarejo formado por personagens em geral simples e sem recursos não vai aceitar isso simplesmente.

O longa desfila uma galeria variada de personagens, sem focar muito em nenhum. Os maiores destaques são Teresa (Bárbara Colen), que vem da cidade grande trazendo remédios, a médica sem papas na língua Domingas (Sonia Braga) e Michael (Udo Kier), estrangeiro que está envolvido nos misteriosos crimes. Já Lunga (Silvero Pereira) é uma quase lenda de gênero fluido, visto como bandido por uns e herói por outros.

Com uma mistura de gêneros que vai do western e do western spaghetti à ficção científica, do surreal ao filme de cangaço, com toques de terror à John Carpenter, subvertendo mitos e exaltando outros, Bacurau é cerebral, mas também intrigante e por vezes engraçado, mas lhe falta um pouco de tensão. É uma ode à resistência cultural, seja aos estrangeiros ou ao dominante eixo Rio-São Paulo, e também à resistência política contra os governantes desinteressados no povo e que lucram com a sua desgraça.