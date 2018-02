Brasileira cozinha para astros e estrelas em Berlim

Aos 24 anos, a curitibana Tainara Aguado já trabalhou em duas das cozinhas mais famosas de Berlim: a de Tim Raue e a de Hendrik Otto, no Lorenz Adlon, onde está atualmente. Ambos têm 2 estrelas no Michelin. Os dois restaurantes ficam no hotel Adlon Kempinski, que recebe as maiores estrelas durante o Festival de Berlim, que acaba amanhã, e no resto do ano também – o então presidente dos Estados Unidos Barack Obama jantou lá com a chanceler alemã Angela Merkel, em 2016.

Aguado cresceu entre as panelas. “Minha avó e minha mãe cozinhavam todos os dias. Faziam churrasco e grandes refeições para a família e amigos, 15 pessoas. Sempre fiquei observando e depois ajudando, cortando coisas”, contou ao site de VEJA. Descendente de alemães, ela mudou-se para Berchtesgaden, perto da fronteira com a Áustria, para fazer seu treinamento na cozinha. Depois de três anos de curso, foi trabalhar no restaurante de Tim Raue em Berlim, de influências asiáticas. Um ano e meio mais tarde, quis mudar e foi para o Lorenz Adlon, de sotaque mais francês.

Hoje, é responsável por fazer os acompanhamentos, especialmente os vegetais. “Eles são meus favoritos porque têm de ser frescos e feitos todo dia, além de haver novidades sempre. Gosto de contatar nossos fornecedores e ir aos mercados para encontrar coisas novas, da estação. No verão os produtos são muito diferentes do inverno.”

Seu plano é abrir um restaurante no sul da Alemanha, onde mora parte de sua família, daqui uns cinco anos. “Tenho paixão por isso. Não me canso de fazer. Não tem dia difícil. Em casa, eu também cozinho. Eu e meu namorado cozinhamos juntos.” Mas ela pretende continuar visitando o Brasil, onde moram seus avós, seu pai e uma irmã, todos os anos.