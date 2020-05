Brasil lidera ranking das dez maiores audiências em lives no YouTube

O YouTube divulgou o ranking atualizado com as dez lives de maior audiência da história da plataforma. Todos os números foram alcançados durante o período de quarentena (entre abril e maio) e o Brasil ocupa sete das dez primeiras posições. Exceto pela dupla Sandy & Junior, todos os artistas nacionais são sertanejos. Em primeiro lugar está a cantora Marília Mendonça que teve 3,31 milhões de espectadores simultâneos na transmissão que fez no dia 8 de abril. A cantora também ocupa a oitava posição com sua segunda live, feita no dia 9 de maio, para 2,21 milhões de pessoas.

Os únicos estrangeiros na lista são o italiano Andrea Bocelli e o grupo sul-coreano BTS. Os coreanos, assim como Marília Mendonça, também ocupam duas posições, a sétima e a décima. Andrea Bocelli, que fez uma live emocionante no Domo de Milão, na Itália, em 12 de abril, alcançou 2,86 milhões de pessoas e ficou em terceiro lugar.

Em segundo lugar vem a dupla Jorge & Mateus, com 3,24 milhões, em 4 de abril. Os amigos Leonardo e Eduardo Costa, que fizeram uma live do projeto Cabaré, ocupam a sexta posição com 2,52 milhões de espectadores. Os números computados dos dois, no entanto, são apenas do canal de Leonardo. A live também foi transmitida no canal oficial de Eduardo Costa, o que dividiu a audiência e os dados do alcance geral.

Confira ranking:

1 – Brasil – Marília Mendonça – 8 de abril – 3,31 milhões

2 – Brasil – Jorge & Mateus – 4 de abril – 3,24 milhões

3 – Itália – Andrea Bocelli – 12 de abril – 2,86 milhões

4 – Brasil – Gusttavo Lima – 11 de abril – 2,77 milhões

5 – Brasil – Sandy & Junior – 21 de abril – 2,55 milhões

6 – Brasil – Leonardo & Eduardo Costa – 1 de maio – 2,52 milhões

7 – Coreia do Sul – BTS – 18 de abril – 2,31 milhões

8 – Brasil – Marília Mendonça – 9 de maio – 2,21 milhões

9 – Brasil – Henrique & Juliano – 19 de abril – 2,06 milhões

10 – Coreia do Sul – BTS – 19 de abril – 2,03 milhões