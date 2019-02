Bradley Cooper vive tensão no trailer de ‘American Sniper’

Bradley Cooper (de Trapaça) vai interpretar Chris Kyle no filme American Sniper. O trailer, divulgado nesta semana, mostra o que é provavelmente um dos momentos mais tensos na vida de um atirador de elite, aquele em que ele pode tirar a vida de uma pessoa. Nas imagens, Cooper transparece o conflito interno do personagem que, prestes a atirar, começa a lembrar de sua família. O longa será dirigido por Clint Eastwood, premiado com quatro estatuetas do Oscar, por direção e por melhor filme do ano, em 1993 e em 2005, pelos filmes Os Imperdoáveis e Menina de Ouro.

O filme é baseado na história de vida do americano Chris Kyle, morto em fevereiro de 2013. Kyle foi atirador de elite da Marinha americana, responsável por pelo menos 150 mortes durante sua carreira, entre 1999 e 2009, em quatro missões no Iraque.

American Sniper tem como referência o livro de mesmo nome, em que Kyle conta detalhes de sua atuação militar. Em um trecho do livro, ele se descreve como “o atirador de elite mais letal da história militar americana.”

O longa, sem data de estreia para o Brasil, será lançado em 25 de dezembro nos Estados Unidos.