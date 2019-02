Bradley Cooper quer viver Lance Armstrong no cinema

O ator Bradley Cooper, indicado ao Oscar por seu papel no filme O Lado Bom da Vida, no qual contracena com Jennifer Lawrence (Jogos Vorazes), afirmou em entrevista à rede de televisão inglesa BBC que adoraria viver o ciclista Lance Armstrong no cinema.

Leia também:

Esnobado pelo Oscar, Affleck é aclamado no Critics’ Choice

Cooper, que também atuou nos três filmes Se Beber, Não Case! (o terceiro tem estreia prevista para maio), disse que acha Armstrong um personagem “fascinante”. “Eu estaria muito interessado nisso. Que personagem fascinante”, disse o ator. “Eu me lembro que Matt Damon ia fazer a autobiografia dele há alguns anos. Lembro de pensar: ‘Nossa, esse seria um ótimo personagem. Adoraria fazer isso’.”

Os estúdios Paramount Pictures estão planejando uma cinebiografia do ciclista, que admitiu ter usado substâncias ilícitas em sua carreira, o que o levou a perder todos os sete prêmios que conquistou no Tour de France durante a vida.

O filme será baseado no livro Cycle of Lies: The Fall of Lance Armstrong (Ciclo de mentiras: A queda de Lance Armstrong, em tradução livre), da repórter do jornal americano The New York Times Juliet Macur, que tem lançamento previsto para junho.

Entre outros atores que já foram mencionados para o papel, além de Cooper e Matt Damon, estão Jake Gyllenhaal, Michael Fassbender e Christian Bale.