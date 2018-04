Brad Pitt vai produzir filme sobre o escândalo Weinstein

Brad Pitt vai produzir um filme sobre o caso Harvey Weinstein. No ano passado, diversas acusações de assédio sexual e estupro contra o cineasta deflagaram uma onda de denúncias a crimes contra mulheres em Hollywood. O longa foi confirmado nesta quinta-feira pelo jornal The New York Times.

A produção será baseada na investigação das repórteres Jodi Kantor e Megan Twohey, que exploraram a fundo as denúncias a Weinstein. Seu trabalho, posteriormente, pautou a matéria que incriminou Weinstein, publicada no jornal The New York Times. Elas chegaram a sofrer ameaças do então todo-poderoso magnata de Hollywood.

O filme será feito pela Plan B Entertainment, produtora de Pitt, e pela e Annapurna Pictures. Ele seguirá na mesma linha de outras produções sobre grandes investigações jornalísticas, como Spotlight e Todos os Homens do Presidente.