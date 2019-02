Brad Pitt vai brigar pela guarda dos filhos com Angelina Jolie

O ex-casal 20 de Hollywood pode estar prestes a brigar feio na Justiça. Segundo o site TMZ, Brad Pitt está disposto a lutar até o fim pela guarda compartilhada completa dos seis filhos que tem com Angelina Jolie. A atriz entrou com pedido de divórcio na última segunda-feira e pediu a custódia das seis crianças. A estrela não quer que o ex tenha a guarda compartilhada física dos filhos, apenas a guarda legal, o que daria a ele acesso somente a visitas, além, é claro, da possibilidade de tomar decisões sobre as crianças em conjunto com a mãe.

“Não há a menor chance disso acontecer”, disse uma fonte próxima de Pitt ao TMZ. De acordo com o site, o ator considera Angelina uma “boa mãe” e não quer machucá-la durante o processo de divórcio. Eles já não estavam se dando bem havia meses e chegaram a conversar sobre divórcio algumas vezes, então a decisão da atriz não foi necessariamente um choque para o ator. Mesmo assim, segundo a publicação, ele está devastado.

Fontes próximas de Angelina disseram ao TMZ que a decisão da atriz está relacionada com a sua preocupação com os filhos. Segundo essas pessoas, Pitt tem o hábito de fumar maconha e beber álcool e ainda possui descontrole emocional, com explosões de raiva, questões que podem mergulhar as crianças em um ambiente insalubre. Fontes próximas ao ator negam que ele tenha feito qualquer coisa que pusesse os filhos em uma atmosfera nociva.