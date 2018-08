Brad Pitt responde Angelina Jolie e diz que desembolsou milhões em pensão

Brad Pitt desmentiu Angelina Jolie, e afirmou que está pagando corretamente a pensão dos filhos do casal, que está se divorciando. Na terça-feira, veio a público um documento entregue pela atriz à Corte Superior de Los Angeles alegando que o ex-marido não pagava um valor “significativo” de pensão aos filhos.

Os advogados de Pitt, no entanto, afirmaram que o ator desembolsou cerca de 9 milhões de dólares nos últimos dois anos à ex-esposa e aos filhos — 8 milhões para a compra da casa onde Angelina vive com as crianças, e aproximadamente 1,3 milhão em pensão. Em documento obtido pelo site americano TMZ, os representantes do ator acusam Angelina e seus advogados de tentar manipular a cobertura da imprensa sobre o caso a favor dela.

Ainda segundo a defesa de Pitt, o documento entregue por Angelina foi preenchido apenas com o intuito de fomentar conflito entre as partes. A atriz pediu o divórcio em setembro de 2016, citando diferenças irreconciliáveis. O casal namorou por dez anos antes de se casar, em agosto de 2014. Eles têm seis filhos juntos, de idades que vão de 9 a 16 anos.