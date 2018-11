O nome não mente. Da varanda, o cliente assiste ao contínuo desfile de gente num badalado ponto do calçadão, vê uma enorme faixa de praia no horizonte e curte a brisa com perfume de mar. Representante da linha boteco-chique, a casa tem ambientação marcada pelas paredes com arcos e pelos azulejos. A música ao vivo dá o tom de alegria que todo botequim de respeito deve oferecer (couvert artístico: R$ 7,90). Sobre o palco, há uma divisão de ritmos. Nas noites de segunda, quarta e sexta, o sertanejo domina o espaço. Terça é dia de rock pesado e quinta, de pop rock. Aos sábados e domingos, o samba acompanha o bufê de feijoada (R$ 32,00 por pessoa) e continua até a madrugada. No menu, também constam boas atrações — reforçadas por bandejas de salgados e grelhados no espeto que circulam regularmente pelo salão. Para abrir o apetite, há uma famosa coxinha de caranguejo (R$ 13,00), que pode ser seguida de uma porção de camarão na cumbuca, com o crustáceo empanado e frito (R$ 39,00), ou do arrumadinho de feijão-verde (R$ 28,00). Na seção de bebidas, o chope Brahma em caneca quase congelada é o campeão de pedidos (R$ 7,80, 200 mililitros). Quem gosta de cerveja ainda tem à disposição outras torneiras ou rótulos em garrafa, como a india pale ale Indica, da Colorado (R$ 19,90). É bom não desviar os olhos da relevante carta de drinques do endereço, que inclui o beso caliente, preparado com vodca, morango, maracujá e pimenta dedo-demoça (R$ 20,00). Avenida Beira-Mar, 1680, Meireles, ☎ 3248-4773 (500 lugares). 17h/2h (sáb. e dom. a partir das 12h). Aberto em 2011.

2º lugar: Teresa & Jorge

3º lugar: Bar da Hissa

