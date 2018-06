Bons restaurantes orientais para conhecer em Porto Alegre

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Jappa Sushi

Para se servem no bufê, que acomoda pratos quentes, temakis, combinados e uma variedade de sushis e sashimis, mulheres pagam R$ 55,00 e homens R$ 65,00 (no jantar os valores aumentam, respectivamente, para R$ 79,00 e R$ 89,00). À la carte, a barquinha que leva o nome da casa reúne 22 peças de niguiri, uramaki, hossomaki e gunkan de salmão (R$ 58,00, para duas pessoas). As cervejas long neck mais pedidas são as da Heineken (R$ 10,00) e da Sol (R$ 9,00). Shopping Total, ☎ 3018-7556/8556 (100 lugares). 12h/15h e 19h/23h (dom. Até 22h). Aberto em 2009. $$

Restaurante Sakae’s

O lámen de frango, carne bovina ou suína vem com legumes, alga, ovo e broto de feijão (R$ 28,00). Preparado na mesa, o sukiyaki combina legumes, carne bovina adocicada e ovos (R$ 70,00, para duas pessoas). O combo com doze sushis e doze sashimis, salmão grelhado, omelete adocicada, tempurá de legumes e missoshiro custa R$ 80,00. Rua Castro Alves, 690, Rio Branco, ☎ 3222-5533 (150 lugares). 19h/23h (sáb. 11h/14h30 e 19h/23h; dom. 11h/14h30). Aberto em 1973. $

Sakura

A lula recheada com shimeji (R$ 40,00) continua a figurar entre as entradas mais pedidas. Na sequência, prove as quinze fatias de linguado com molho cítrico e chips de bardana (R$ 52,00, para uma pessoa). Um dos teishokus combina tempurá de legumes, legumes ensopados e arroz (R$ 78,00). O saquê Josen é servido por R$ 30,00 a dose. Avenida Cristóvão Colombo, 3237, Higienópolis, ☎ 3343-8602 (80 lugares). 18h30/23h30 (fecha dom.). Aberto em 1981. $$$

Sakura Kaiten

Quem prefere o serviço à la carte tem à disposição combinados como o kyoto, que reúne 22 sushis, makis e niguiris (R$ 72,00), e pratos como tempurá com linguado empanado e caldo de gengibre (R$ 64,00) e teppan yaki de salmão e legumes (R$ 66,00). Outra opção é recorrer à esteira giratória pela qual circulam sushis e sashimis que custam entre R$ 8,00 e R$ 22,00. A sobremesa passion, uma musse com massinha crocante, tem vários fãs (R$ 19,00). Shopping Iguatemi, ☎ 4061-2702 (82 lugares). 11h30/15h30 e 19h/23h30. Aberto em 2005. $$

Takêdo

O bufê do jantar inclui 32 variedades de sashimi, uramaki e niguiri, entre outros clássicos, e pratos quentes como yakissoba de camarão (R$ 141,00 para homens; R$ 131,00 para mulheres). À la carte, o tartare de atum com azeite trufado, ovas de massago e ovo de codorna é servido por R$ 38,00, enquanto o linguado coberto com ovas de tobiko black e acompanhado de camarões no purê de mandioquinha sai por R$ 85,00. Rua Carvalho Monteiro, 397, Bela Vista, ☎ 3388-5097 e 3332-4170 (136 lugares). 19h/0h (fecha dom.). Aberto em 2008. $$$

CHINÊS

You Yi

Entre as receitas, bem coloridas, destaque para o camarão agridoce e apimentado, acompanhado de abacaxi (R$ 79,50), e a salada quente de tofu seco com nirá e moyashi (R$ 36,50). Para começar, tem boa saída o dumpling de couve chinesa, tofu e shiitake (R$ 24,00). Enquanto a comida não chega vale a pena administrar o tempo com uma saquerinha de limão (R$ 18,00). Rua Cândido Silveira, 242, Auxiliadora, ☎ 3342-3828 (94 lugares). 12h/14h e 19h/23h (sáb. e dom. 11h30/15h e 19h/23h). Aberto em 1991. $$

TAILANDESES



Koh Pee Pee

Grande referência de comida tailandesa no Brasil há quase três décadas, o restaurante perdeu seu fundador em agosto de 2017: Eduardo Sehn deixou a casa para dedicar-se a outro projeto gastronômico. O comando das caçarolas e woks, no entanto, segue com a chef Zelda Dal’Molin. Em três bancadas no salão, parte da equipe dela finaliza pratos à vista dos clientes, numa coreografia com fogo e muitos aromas. Entre as receitas — todas com indicações sobre intensidade de pimenta — está uma massa com sabor de lagostim que leva camarão, lula, peixe, shiitake e tomate-cereja (R$ 90,00). Boa pedida para uma amostra de tradicionais sabores tailandeses, o menu sawadee, disponível de segunda a quinta, inclui entrada, principal e sobremesa por R$ 86,00. Rua Schiller, 83, Rio Branco, ☎ 3333-5150 (130 lugares). 19h/23h30 (sex. e sáb. até 0h; fecha dom.). Aberto em 1989. $$$$

Lanna Thai Fusion Cuisine

Thaís Lorea, a chef e proprietária, prepara entradas como rolinhos tailandeses com legumes e frango condimentados com especiarias e leite de coco (R$ 25,00) e principais caprichados, a exemplo do talharim de arroz com frango e camarão ao molho de mel, namplá e ostras (R$ 67,00). Para encerrar, a dica é o creme tailandês de manga, hortelã, gengibre e leite de coco (R$ 12,00). Rua Barão de Santo Ângelo, 487, Moinhos de Vento, ☎ 3508-3820 (30 lugares). 19h/23h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2013. $$

Thai Mee

Nem bem abriu as portas e esta casa já está no time dos melhores orientais da cidade. No cardápio do chef Eduardo Sehn, ex-Koh Pee Pee, a interessante lista de entradas sugere a larb yang, uma salada de pato picado salteado no wok com galangal, capim-limão, hortelã, coentro, cebola-roxa e arroz (R$ 54,00). Entre os pratos principais, o kao pad gung consiste em arroz frito com pasta de pimenta artesanal, vagem, camarão e frango (R$ 78,00). As duas pedidas harmonizam bem com o espumante Victoria Geisse Extra Brut Vintage (R$ 112,00, 750 mililitros). Feche com o sorvete de coco artesanal (R$ 20,00). Avenida dos Estados, 111, São João, 3362-6222 (120 lugares). 19h/23h30 (fecha dom.). Aberto em 2017.