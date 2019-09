O diretor da TV Globo Boninho foi ao perfil de Drake no Twitter para reclamar do veto à transmissão do seu show no Rock in Rio na noite da última sexta (27).

Drake atribuiu a proibição à chuva que caía na Cidade do Rock no momento da apresentação. Ele também reclamou da iluminação e proibiu até mesmo o registro de fotógrafos profissionais enquanto estava no palco.

“Desculpe a todos pela transmissão ao vivo do @rockinrio. O tempo estava imprevisível, pois estava chovendo quando subi no palco e não sabíamos qual seria o resultado do show. Minhas desculpas em nome da Mãe Natureza … Voltarei para mais!”, disse o rapper canadense.

Hoje diretor no núcleo de entretenimento da Globo, Boninho já foi o responsável pela transmissão do festival em edições anteriores.

“Não é verdade! Você pisou na bola por absoluta falta de respeito com o público brasileiro. Muito antes da chuva já não tinha liberado o show. Mandou seu light designer embora, deu piti geral. Simplesmente não quis liberar. Uma pena para seus fãs brasileiros”, disse.