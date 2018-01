Boneco de Silvio Santos é roubado no interior de São Paulo

Câmeras de segurança flagraram dois jovens furtando um boneco do apresentador Silvio Santos na madrugada desta quinta-feira, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A polícia trata o caso como vandalismo. Já o SBT criou uma campanha na televisão com a frase “Devolvam o Silvinho”.

Segundo o coordenador local de jornalismo da emissora, Marcelo Casagrande, a empresa reproduziu o cenário do humorístico A Praça é Nossa em pracinhas de algumas cidades de fora da grande São Paulo. A montagem traz uma representação em caricatura do apresentador e atrai muitas pessoas, que tiram fotos no local.

O boneco foi levado, por volta das 3h30. No vídeo, os dois suspeitos têm alguma dificuldade para retirar a peça em uma estrutura de ferro chumbada no chão. “Por que furtar um boneco?”, pergunta-se Casagrande. A resposta talvez esteja na repercussão do caso nas redes sociais. “Deve ser porque é insólito roubar um boneco”, conclui.