Bon Jovi retornará ao Brasil para show no Rock in Rio 2019

O Bon Jovi retornará ao Brasil em setembro, para a edição de 2019 do Rock in Rio. O anúncio foi feito no site do festival, na noite desta quinta-feira 31.

O grupo, liderado pelo cantor Jon Bon Jovi, será o headliner do palco Mundo em 29 de setembro, em apresentação da turnê “This House Is Not For Sale“.

“Shot through the heart

and you’re to blame

darlin’, you give love a bad name” Preparados para esse momento? Bon Jovi, dia 29 de setembro, no Palco Mundo! #RockinRio2019 #lineup pic.twitter.com/ZctnjlmNyY — Rock in Rio (@rockinrio) January 31, 2019

Outros nomes como Iron Maiden, Pink, Black Eyed Peas, Muse, Megadeth, Os Paralamas do Sucesso e Anitta também estão confirmados.

A banda já participou de quatro edições do Rock in Rio: 2008 (em Lisboa), 2010 (em Madri), 2013 (no Rio de Janeiro) e 2017 (novamente na capital fluminense).

O festival será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. As vendas de ingressos começam no dia 11 de abril.