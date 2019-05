Bon Jovi e Iron Maiden anunciam shows extras no Brasil

Uma boa notícia para os fãs de Bon Jovi e Iron Maiden que não conseguiram ingressos para o Rock in Rio: as bandas anunciaram nesta segunda-feira, 13, que farão shows extras pelo país, além da participação no festival. No primeiro caso, três shows foram adicionados à passagem da banda pelo Brasil, enquanto que, no segundo, duas novas apresentações foram agendadas.

Com a turnê This House Is Not For Sale, o Bon Jovi toca em Recife, no Estádio do Arruda, em 22 de setembro; em São Paulo, no Allianz Parque, em 25 de setembro e em Curitiba, na Pedreira do Leminski, em 27 de setembro. Os shows contarão com a abertura do grupo Goo Goo Dolls, donos do sucesso Iris, e têm pré-venda exclusiva para clientes Elo entre os dias 15 e 16 de maio, às 10 horas pelo site oficial, ou às 12 horas nas bilheterias oficiais. As vendas para o público geral começam no dia 17 de maio, nos mesmos horários, com ingressos que variam de 130 reais a 920 reais.

Já o Iron Maiden se apresenta em mais duas capitais com a turnê Legacy of the Beast: São Paulo, no Estádio do Morumbi, em 6 de outubro, e Porto Alegre, na Arena do Grêmio, em 9 de outubro. A abertura será feita pelo grupo de metalcore The Raven Age, que tem entre seus integrantes o guitarrista George Harris, filho do baixista Steve Harris, do Iron Maiden. Quem participa do fã-clube oficial da banda pode adquirir os ingressos a partir do dia 24 de maio. Já clientes do cartão Ourocard podem comprar as entradas durante a pré-venda no dia 25 de maio, a partir das 10 horas, pelo site oficial. As vendas para o público geral têm início em 29 de maio, no mesmo horário. Os valores ainda não foram divulgados.