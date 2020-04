Bolsonaro se solidariza com Gusttavo Lima: ‘Covardemente atacado’

Após demitir Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, anunciar a chegada de Nelson Teich ao cargo e declarar guerra a Rodrigo Maia em entrevista a uma emissora de TV, o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter na noite desta quinta-feira, 16, para sair em defesa do cantor Gusttavo Lima.

Na rede social, o presidente prestou solidariedade ao sertanejo e disse que ele foi atacado “injusta e covardemente” depois de realizar live no último fim de semana. Gusttavo Lima virou alvo de representação no Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) por causa das propagandas de bebida alcoólica feitas durante transmissões pela internet.

– Tomaram uma iniciativa espontânea louvável, demonstrando amor pelo seu povo e país, levando entretenimento e conforto para a casa de milhões de famílias neste momento de estresse, além de arrecadarem toneladas de alimentos e promoverem grandes doações. O Brasil agradece! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 17, 2020

Mais cedo, os filhos do presidente também usaram a rede social para falar sobre o assunto: Eduardo Bolsonaro, o filho Zero Três, deu um “conselho” ao artista. “Não seja influenciado pela opinião de quem só quer te destruir. Pense nas pessoas que tem ajudado (sic), no seu público gigante e não se influencie por vagabundos, o Brasil está com você, esperamos mais lives com ansiedade”.

Já Carlos Bolsonaro, o Zero Dois, preferiu retuitar um comentário do ativista em segurança pública Bene Barbosa, que sugeriu a Gusttavo Lima que fizesse a próxima live com uma espingarda ao lado. No início de março, poucos dias depois do início das medidas de distanciamento social, o cantor postou nas redes sociais uma foto na piscina ao lado do filho mais novo do presidente, Jair Renan Bolsonaro. A foto também foi apagada pelo cantor posteriormente.

O motivo da representação do Conar, no entanto, não teve nada a ver com política. O conselho recebeu diversas reclamações de consumidores que consideraram que as ações publicitárias das marcas de bebidas da Ambev, que Gusttavo Lima fez durante a transmissão, poderiam estimular o consumo irresponsável de álcool. Vale lembrar que o artista, que ficou mais de 7 horas ao vivo, terminou a apresentação visivelmente alcoolizado, depois de consumir diversos tipos de bebidas.

Embora não citados nominalmente pelo Conar, lives de outros artistas patrocinadas pela Ambev também estão na mira do órgão. As duplas Bruno & Marrone e Zé Neto & Cristiano foram algumas que fizeram propaganda de cerveja e terminaram suas apresentações trocando as pernas e enrolando a língua.

Depois de apagar o primeiro tuíte, Gusttavo Lima publicou outras mensagens na rede social sobre a live, destacando os alimentos arrecadados para causas sociais. “Juntos, ajudamos muitas pessoas. Foram toneladas de alimentos e arrecadações… Fizemos nosso papel, Deus abençoe a todos”, escreveu. “Àqueles que só criticam e não ajudam em nada, vai um conselho: não precisam ajudar, mas não atrapalhem quem está procurando ajudar nossos irmãos necessitados”, completou.

O cantor destacou ainda que as lives abrem a possibilidade do artista mostrar a sua intimidade. “Além de shows ao vivo, estamos arrecadando e fazendo doações para entidades e pessoas carentes que neste momento passam por extrema necessidade… Estamos dividindo as nossas intimidades, mostrando ao público como é nossa vida fora dos palcos, compartilhando momentos únicos!”.

Nesta quinta-feira, Gusttavo Lima voltou ao Twitter para ironizar sobre a live da dupla Cezar Menotti e Fabiano.

Hoje vou assistir a live do Cezar Menotti e Fabiano… Ainda bem que eles só bebem água 💧😂😂 — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) April 16, 2020

Em nota oficial, a assessoria de imprensa de Gusttavo Lima disse que “o departamento jurídico já está acompanhando o caso” e que “os esclarecimentos necessários serão prestados conforme determinado na referida citação”.