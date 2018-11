‘Bohemian Rhapsody’ leva meio milhão de espectadores aos cinemas no Brasil

Bohemian Rhapsody dominou as bilheterias do Brasil neste final de semana. A cinebiografia da banda inglesa Queen estreou em primeiro lugar entre os filmes mais assistidos no país, com meio milhão de espectadores e 9,6 milhões de reais de arrecadamento. O longa foi também o mais visto nos Estados Unidos, onde levantou 50 milhões de dólares.

O Quebra Nozes e os Quatro Reinos, que também estreou na semana passada, foi a segunda maior bilheteria do fim de semana no Brasil, visto por 375.000 pessoas. O terror Halloween ficou em terceiro lugar, com 279.000 espectadores — ao longo das duas semanas que está em cartaz, o filme foi visto por cerca de 800.000. Completam o ranking dos dez mais assistidos no país neste fim de semana Venom; Nasce Uma Estrela; o brasileiro O Doutrinador; Johnny English 3.0; Tudo Por Um Pop Star; Fúria em Alto Mar e O Primeiro Homem.