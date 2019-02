Bob Dylan, favorito das apostas para o Nobel de Literatura

O músico e compositor americano Bob Dylan é o favorito para suceder o peruano Mario Vargas Llosa no ilustre clube do Prêmio Nobel de Literatura, que será anunciado nesta quinta-feira, em Estocolmo, segundo uma das principais casas de apostas britânicas.

Oitenta por cento das apostas realizadas nas 12 últimas horas se concentrou nesta lenda viva do folk e do rock, que passou a pagar 100 por 1 a apenas 5 por 1 a poucas horas do anúncio, informou a casa Ladbrookes.

Dylan, favorecido pelos apostadores de Canadá, Japão e de todos os países europeus, incluindo a Suécia, ofuscou os favoritos anteriores, o poeta sírio-libanês Adonis, que paga 6 por 1, e o japonês Haruki Murakami, 8 por 1.

“Tudo mundo agora aponta o Dylan. A princípio, o tínhamos num segundo lugar, mas sabemos que o comitê gosta de surpresas e os apostadores em todo o mundo acham que Dylan se beneficiará disso”, afirmou um diretor da Ladbrooks, Alex Donahue.

Bob Dylan, de 70 anos, célebre pelas letras de suas canções, muitas delas de teor político, já recebeu em 2008 um Prêmio Pulitzer honorário “por seu profundo impacto na música e na cultura popular americana”.