Boas galeterias para conhecer em Porto Alegre

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Casa Di Paolo

O ponto alto do rodízio daqui, a R$ 75,00 por pessoa, é o galeto assado na brasa, mas também há grelhados variados, capeletti in brodo, pão caseiro, polenta na chapa, polenta frita, radicchi com bacon e massas diversas. De sobremesa, pudim de leite condensado ou sagu com creme. Opção mais em conta, o prato feito com galeto, salada e massa à escolha do cliente é preparado por R$ 37,00. O restaurante foi eleito a melhor galeteria da Serra Gaúcha. Shopping Boulevard Laçador, ☎ 3325-1332 (190 lugares). 11h30/23h30 (dom. até 16h); Bourbon Shopping Wallig, ☎ 3026-7988 (160 lugares). 11h30/16h e 19h/23h30 (dom. até 16h). Aberto em 2014. $$

Don Francesco

Despojada, a galeteria adota o sistema de rodízio, que inclui oito tipos de entrada, como bolinho de frango, pastel de queijo e berinjela em conserva. Os carros-chefes são o galeto al primo, a costela suína assada e o filé-mignon ao molho de nata ou de mostarda. O papo de anjo e o doce de abóbora são boas escolhas para arrematar. O custo da refeição é sempre R$ 54,90. Uma caipirosca sai por R$ 22,90. Rua Quintino Bocaiúva, 1669, Bela Vista, ☎ 3331-6066, (184 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sáb. e dom. almoço até 16h). Aberto em 1999. $$

Mamma Mia

O galeto ganha a companhia de pães, capeletti in brodo, salada de maionese, radicchi com bacon, polenta frita e massas, como espaguete ao sugo. Antes de pedir a conta, prove a ambrosia ou o doce de abóbora. De segunda a sexta, o almoço é servido por R$ 49,80, valor que sobe para R$ 64,80 no fim de semana e cai para R$ 44,80 no jantar. Shopping Iguatemi, ☎ 3016-7622 (156 lugares).11h30/15h e 18h30/23h (sáb. e dom. almoço até 16h). Aberto em 1985. $$

BRASILEIROS

Bah

Vale a pena começar com o croquete de costela desfiada com nata de raiz-forte e mostarda (R$ 20,00), que pode ser harmonizado com o tinto gaúcho Hermann Matiz Plural (R$ 90,00). Entre os principais, a paleta de cordeiro desfiada chega à mesa com uvas chamuscadas, batatas assadas e manteiga preta (R$ 64,00). Apresentado em seis etapas, o menu degustação sai a R$ 135,00. Barra Shopping Sul, ☎ 3247-3000 (210 lugares). 12h/15h e 19h30/23h (sex. e sáb. 12h/16h e 19h30/23h30; dom. 12h/23h). Aberto em 2008.

Iaiá Bistrô

Inspirada na culinária de diversos cantos do país, a chef Daniela Craidy prepara desde pirarucu ensopado em leite de coco com banana-da-terra, chicória-do-pará e ameixa-preta (R$ 75,00) a filé-mignon ao molho de rapadura com arroz ao coco e palmito pupunha (R$ 72,00). Como entrada, peça o gratinado de siri com toque de leite de coco (R$ 30,00). Para adoçar, há opções como bolo de banana, coco e canela incrementado com sorvete de amendoim (R$ 20,00). Rua Chavantes, 636, Vila Assunção, ☎ 3222-0098 (65 lugares). 19h/23h (sáb. Também 12h/15h; dom. Almoço 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2009. $$$