Blanca Blanco e os efeitos de seu ‘não-protesto’ no Globo de Ouro

Uma das únicas convidadas do Globo de Ouro a não usar roupas pretas em protesto contra o assédio sexual neste domingo, a americana Blanca Blanco já colhe os frutos da decisão. A atriz, que escolheu um vestido vermelho vibrante com uma longa fenda para a cerimônia, passou a ter seu nome buscado largamente na internet durante, e principalmente depois, da festa.

A ferramenta Google Trends, que monitora as buscas no Google, comprova o que já seria de se imaginar. Há uma semana, o nome Blanca Blanco não despertava interesse dos usuários do buscador, algo que mudou drasticamente entre o domingo e esta segunda-feira, quando o termo atingiu seu pico de popularidade no mundo.

Se comparada com nomes como Meryl Streep – uma das maiores atrizes atuais, assim como uma grande voz contra o assédio e a favor dos direitos das mulheres, além de indicada ao Globo de Ouro como melhor atriz pelo filme The Post: A Guerra Secreta – e Seth Meyers, o mestre de cerimônia neste domingo, Blanca Blanco continua com margem respeitável. Durante a festa, Meyers chegou ao pico de popularidade em buscas do Google, mas o interesse pelo apresentador foi caindo com o passar das horas. Nesta segunda, Blanca aparece à frente dos dois outros artistas em buscas.

Mesmo diante de outras personalidades que também decidiram não usar preto na premiação, Blanca aparece com vantagem. A modelo alemã Barbara Meier e a indiana Meher Tatna, presidente da associação que organiza o evento, elegeram outras cores para passar pelo tapete vermelho da festa – mas só Blanca continua realmente em alta nas buscas.

No Twitter, onde a atriz também publicou as fotos do look, sua popularidade explodiu. Segundo a ferramenta Socialbakers, no último mês, 19 de dezembro havia sido o dia em que ela havia tido maior número de interações na rede social até então: 36 (26 curtidas, 2 respostas e 8 retuítes). Já neste domingo, foram 658 interações (438 curtidas, 148 respostas e 72 retuítes), cerca de 18 vezes mais. No Instagram, Blanca observou um leve aumento no número de seguidores – possuía 49.700 seguidores no domingo, segundo o site PopCulture.com, e passou a 51.400 até a publicação desta matéria.

Arriving @goldenglobes A post shared by Blanca Blanco (@blancablancoactress) on Jan 7, 2018 at 2:43pm PST

Depois da repercussão, Blanca foi ao Twitter responder as críticas. “O problema é maior do que a cor do meu vestido”, escreveu a atriz, usando a hashtag Time’s Up, o nome da campanha criada por atrizes de Hollywood para combater o assédio. À Fox News, ela disse que ter escolhido usar vermelho não significa que ela é contra o movimento. “Eu aplaudo e apoio as corajosas atrizes que continuam a quebrar o ciclo de abuso através de suas ações e escolhas fashion. (…) Estou animada com o movimento Time’s Up. Uma mudança verdadeira é necessária há muito tempo.”