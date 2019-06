‘Black Mirror’: episódio em São Paulo é o melhor da quinta temporada

Para os brasileiros, especialmente os paulistanos, o primeiro episódio da quinta temporada de Black Mirror trouxe um sabor particular. Quem conhece pontos da metrópole reconhecerá com facilidade cenários turísticos, como a Avenida Paulista, detalhes charmosos como os arabescos do Viaduto Santa Ifigênia, e a força opressora do horizonte de arranha-céus observados a partir do topo do Copan. São Paulo, contudo, não é tratada como uma personagem óbvia da trama – a cidade do episódio nomeado de Striking Vipers não é revelada – mas ela tem muito a dizer paralelamente à história contada.

A trama começa com três amigos curtindo uma balada (uma casa noturna na Vila Leopoldina). Danny (Anthony Mackie), Theo (Nicole Beharie) e Karl (Yahya Abdul-Mateen II) moram juntos em uma casa de aparência simplória, onde os dois rapazes dividem também o gosto por videogames. Um salto no tempo mostra Danny e Theo vivendo em uma ampla residência com quintal onde o filho do casal brinca. Karl se tornou o solteirão dono de um amplo apartamento (na Avenida Paulista), que frequenta restaurantes caros com jovens de pouca bagagem cultural. Eles se reencontram no aniversário de Danny, que ganha de Karl um jogo de realidade virtual, o Striking Vipers do título. Quando entram no aparato, a relação de ambos se transforma, afetando, aos poucos, a vida fora do mundo virtual.

Talvez o mais sensual episódio de Black Mirror até aqui, Striking Vipers é sensível e melancólico até ganhar dimensões explosivas no revelar de desejos camuflados pelo tempo e por contratos sociais. A tecnologia, tão vilanesca na série, se torna espaço de libertação. Enquanto ao fundo, a selva de pedra paulistana e sua vida noturna ressaltam a dureza da realidade. Por isso é tão simbólica a última cena do episódio, quando o jogo de videogame se apropria do heliponto do Copan, cruzando a tênue linha entre real e virtual.