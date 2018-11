Black Friday: 9 dicas de bons livros na promoção para comprar online

A Black Friday também é um bom dia para comprar livros, especialmente títulos com acabamento de luxo ou box com compilados, que costumam ter preços mais salgados que a média. VEJA selecionou 9 obras com descontos em torno de 50% e 60%. Confira:

Grande Sertão: Veredas

Famosa trama de João Guimarães Rosa, o livro, um clássico do modernismo, publicado em 1956, é narrado pelo jagunço Riobaldo em um português repleto de regionalismo. Em um processo de autodescoberta de modo intrínseco ao ambiente oferecido pelo sertão, o protagonista tece detalhes sobre a condição humana a partir da relação com o amigo Diadorim e com a religião. A edição comemorativa da editora Nova Fronteira, 496 páginas, com direito a capa dura, está com 53% de desconto hoje, de 74,90 reais por 34,90 na Amazon.

Memórias da Segunda Guerra Mundial

O box com dois volumes da editora Harper Collins traz a visão do popular ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill sobre a Segunda Guerra Mundial. Churchill, que teve uma participação efetiva no processo que levou ao fim do conflito, narra com detalhes os eventos que se desenrolaram antes da guerra até o desfecho. O primeiro livro abraça o período entre 1919 e 1941, no qual ele analisa a ascensão de Hitler, o momento político da Europa e a invasão da URSS pela Alemanha. O segundo acompanha os acontecimentos marcantes entre 1941 e 1945, como o ataque a Pearl Harbor e a aliança entre Inglaterra, URSS e Estados Unidos. A Livraria Cultura oferece em promoção o box no site por 55,50 reais – o preço original é 129,90.

Clarice Lispector. Todos os Contos

A edição com capa dura da Rocco reúne, pela primeira vez, todos os contos assinados pela autora Clarice Lispector. O compilado de 656 páginas passa pelos primeiros escritos da autora, ainda na adolescência, até sua produção final. A obra também ganha sabor com os textos do biógrafo e organizador Benjamin Moser, profundo conhecedor de Clarice, que faz uma boa introdução sobre a vida e o estilo da escritora. Com preço de capa de 69,50 reais, o livro sai hoje por um pouco menos que a metade do preço, 33,80 reais na Amazon.

As Crônicas de Gelo e Fogo

Box 'As Crônicas de Gelo e Fogo'

Quem é fã da série Game of Thrones, mas ainda não se aventurou na trama escrita originalmente por George R.R. Martin, aqui está uma boa chance. A Saraiva colocou em promoção o box com cinco volumes em versão pocket do selo Casa da Palavra. Fazem parte da caixa os livros: A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. Com preço original de 179,90 reais, o box hoje sai por 89,90 reais.

Leonardo da Vinci

Presença constante na lista de Mais Vendidos de Veja, a biografia de Leonardo da Vinci é assinada por Walter Isaacson, que também já discorreu sobre as vidas de Steve Jobs e Eistein na literatura. O livro publicado pela editora Intrínseca acompanha o processo de criação do renascentista em sua arte, mas também em suas considerações sobre a ciência e a tecnologia. Além de detalhar sua vida pessoal e familiar. A promoção da Amazon oferece a edição de luxo com capa dura com 63% de desconto: de seu preço habitual, de 79,90 reais, agora o livro sai por 29,90 reais.

Crime e Castigo

Obra célebre de Fiódor Dostoiévski, o livro acompanha a história de um estudante pobre que comete um crime hediondo e tenta se justificar inspirado em nomes como Napoleão, um assassino absolvido pela História. Em clima de thriller com crítica social, o texto é intenso e repleto de voltas tanto narrativas quanto físicas, pelas ruas e construções de São Petersburgo. A Editora 34 trouxe ao Brasil, pela primeira vez, uma tradução feita direta do original para o português, sem o uso de uma língua ponte, como inglês. Com preço de capa de 89 reais, o livro está em promoção no site da Livraria Cultura, por 49,44 reais.

S.

Foto do livro ‘S.’ aberto Foto do livro ‘S.’ aberto

Atual grande nome da ficção científica no cinema e na TV, J. J. Abrams se arriscou na literatura ao lado do colega Doug Dorst no livro S. A obra é mais que um livro. Ela oferece uma experiência sensorial ao vazar sua trama para anotações nas margens e em marca páginas, fotos, recortes de jornal, mapas, bilhetes em guardanapos e outros detalhes soltos entre as páginas. A história acompanha uma estranha aventura de um homem em meio a um período de agitação política. Em paralelo, está a história do autor, que deixa pistas nas notas de rodapé que podem indicar o motivo de seu sumiço (que acontece pouco antes de terminar a obra). Dois leitores, trocam, durante um longo período, informações nas laterais das páginas tentando desvendar o mistério. Por seu tamanho e complexidade, o livro, desde que chegou no Brasil em 2015 pela Intrínseca, costuma custar 99,90 reais. Com a promoção do dia, a Amazon oferece o livro por 39,90 reais.

Teatro completo Nelson Rodrigues

O provocador dramaturgo brasileiro escreveu 17 peças de teatro que foram divididas em dois volumes neste box da editora Nova Fronteira. A organização dos textos segue a seleção feita pelo crítico Sábato Magaldi, na década de 1980, ao lado do próprio Nelson. O primeiro livro traz as peças psicológicas, como Vestido de Noiva, e míticas, caso de títulos como Senhora dos Afogados. O segundo, tragédias cariocas, como O Beijo no Asfalto e Toda Nudez Será Castigada. O box traz também um caderno de fotos de grandes montagens no teatro e críticas de Nelson. Na oferta relâmpago da Amazon, o combo está com 54% de desconto, de 129,90 reais por 59,90 reais.

Box Fernando Pessoa

Grande nome da literatura e da poesia em língua portuguesa, Fernando Pessoa lançava mão de heterônimos para dar diferentes vazões à sua obra. Neste box organizado pela editora Novo Século estão três dos principais títulos do autor. O Livro do Desassossego, que críticos sugerem ter sido escrito por Pessoa em “parceria” com o heterônimo Bernardo Soares, é uma obra fragmentada que passeia por Lisboa e pela intimidade da condição humana. Já Mensagem traz 44 poemas inspirados pela história de Portugal. Enquanto Ficções do interlúdio é uma antologia poética com textos de Pessoa publicados na imprensa entre 1914 e 1935, assinados por ele e pelos heterônimos Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Na Saraiva, o box de 129,90 reais sai por 31,90 reais.