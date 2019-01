‘Bird Box’: filme foi visto por 26 milhões na primeira semana nos EUA

O filme original da Netflix Bird Box, estrelado por Sandra Bullock, foi visto por quase 26 milhões de pessoas na primeira semana nos Estados Unidos, de acordo com pesquisa da Nielsen divulgada nesta terça-feira pelo site da revista The Hollywood Reporter.

Segundo a Nielsen, o longa dirigido por Susanne Bier foi a segunda produção original da Netflix, entre as analisadas pelo instituto, com maior audiência na semana de estreia. O maior sucesso até agora foi Stranger Things 2, a segunda temporada da série dos irmãos Duffer.

O serviço de streaming, que não revela muitos dados de audiência, já havia afirmado que Bird Box foi seu filme original mais visto em uma semana. De acordo com a plataforma, mais de 45 milhões de contas do mundo inteiro – o que representa mais de um terço de sua base total de assinantes – viram pelo menos 70% do longa em sua primeira semana.

O thriller pós-apocalíptico acompanha uma mulher (Sandra Bullock) que tenta escapar, junto com seus filhos, de criaturas sobrenaturais que, ao serem vistas, se transformam nos piores medos de uma pessoa. Por isso, eles precisam fugir vendados.