Biquíni de fita isolante de Anitta já está à venda no Rio

O biquíni de fita isolante usado por Anitta em Vai, Malandra desceu o morro direto para o comércio popular. Uma versão “paralela” da peça foi encontrada por um fã da cantora em uma barraca de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e logo virou notícia no Twitter. A própria Anitta respondeu à publicação com uma longa risada, e o comentário: “Eu tô morrendo”.

eu AMO meu país São Gonçalo. hahahahaha. olha isso @Anitta. pic.twitter.com/TeouL3q6Wr — matheus (@mattvieira_) December 28, 2017

HAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHHAHAHAHAJJAJAJAJAJAJ EU TO MORRENDO — Anitta (@Anitta) December 28, 2017

O traje foi criado por Érika Bronze, moradora do complexo do Realengo, e já era bastante popular na comunidade antes do clipe. A esteticista ganha a vida promovendo sessões de bronzeamento que prometem a marquinha de biquíni perfeita, e são realizadas na laje de sua casa. No dia da estreia do clipe, muitas brincadeiras foram feitas sobre o look ser uma grande aposta para o verão e, principalmente, o Carnaval.