‘Bingo’ está fora da disputa pelo Oscar de filme estrangeiro

O filme Bingo: O Rei das Manhãs, baseado na vida de Arlindo Barreto, interprete do palhaço Bozo, ficou fora da corrida pelo Oscar de melhor filme estrangeiro de 2018. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quinta-feira os nove títulos que concorrerão às cinco vagas da categoria, e o longa brasileiro não foi selecionado.

Os finalistas ao Oscar de 2018 serão anunciados no dia 23 de janeiro, e a cerimônia de entrega do prêmio será no Teatro Dolby, em Los Angeles, no dia 4 de março. A última vez em que uma produção brasileira foi indicada na categoria de melhor filme estrangeiro foi em 1999, com Central do Brasil de Walter Salles.

Os nove países selecionados para continuar na corrida pelo Oscar foram: