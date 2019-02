Billy Joel põe à venda sua mansão de Miami por US$ 14,7 milhões

Miami, 9 mai (EFE).- O cantor americano Billy Joel pôs à venda por US$ 14,7 milhões sua luxuosa mansão de Miami Beach, no exclusivo bairro de Gorce Island, onde também moram estrelas como Cher e Shakira.

Segundo publicou nesta quarta-feira o site imobiliário The Real Estalker, a mansão do compositor nova-iorquino, vencedor de seis Grammy, possui sete dormitórios, oito banheiros, uma piscina com vista para a baía de Biscayne, além de uma adega para vinhos e uma garagem para quatro veículos.

O preço que Joel pede por este imóvel é ligeiramente superior ao que pagou há seis anos (US$ 13,5 milhões) por esta mansão de 827 metros quadrados. EFE