Após abocanhar as quatro principais categorias do Grammy, a cantora Billie Eilish vai se apresentar no Oscar 2020. A premiação acontece no dia 9 de fevereiro, em Los Angeles. A apresentação foi anunciada pela jovem de 18 anos nas redes sociais, mas sem mais informações.

O Oscar costuma ser palco de números musicais das faixas indicadas ao prêmio de melhor canção original de uma trilha sonora. Billie, porém, não tem nenhuma canção indicada. A expectativa é que ela entoe pela primeira vez ao mundo a música-tema do novo filme do James Bond, 007 – Sem Tempo para Morrer, que estreia no dia 2 de abril. Com a faixa, Billie será a intérprete mais jovem da história a cantar e a assinar a música de um longa do agente secreto inglês.