Billie Eilish apresenta a canção do novo filme de James Bond

A jovem estrela pop americana Billie Eilish divulgou nesta sexta-feira a canção que compôs para o novo filme de James Bond, 007: Sem Tempo para Morrer. A faixa, que leva o título do longa em inglês, No Time to Die, já foi reproduzida mais de 6 milhões de vezes desde sua publicação no YouTube, na noite de quinta-feira, 13. Ao entrar para uma lista de grandes nomes como Adele, Madonna e Paul McCartney, a cantora de 18 anos, que escreveu a música em parceria com o irmão e produtor habitual, Finneas O’Connell, é a artista mais jovem a participar nas trilhas sonoras dos filmes de 007.

Billie Eilish encarna um novo tipo de estrela iconoclasta, de voz profunda, com um estilo nada convencional — e a canção tem os elementos que a levaram a conquistar o status de fenômeno da música. Escute:

Nascida em Los Angeles em dezembro de 2001, Billie recebeu o título de “mulher do ano 2019” pela revista Billboard e se tornou, em janeiro, a artista mais jovem a conquistar o “grand slam” no Grammy: ela venceu as categorias Álbum do Ano por When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, canção do ano e gravação do ano por Bad Guy, além do prêmio de Revelação.

O 25º filme do mítico agente britânico 007 é o quinto e o última protagonizado por Daniel Craig, de 51 anos. O vilão do longa-metragem, que estreia em 9 de abril, é interpretado pelo americano Rami Malek.

(Com agência AFP)