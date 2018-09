Bill Cosby é condenado à prisão e #MeToo conquista sua 1ª vitória

Bill Cosby, 81 anos, foi sentenciado à prisão nesta terça-feira, em Norristown, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. O comediante deverá cumprir de 3 a 10 anos por drogar e abusar sexualmente de Andrea Constand, em 2004. A pena foi resultado de um acordo entre a promotoria e os advogados do ator, que conseguiram baixar de cinco para três anos o período mínimo de detenção. Cosby terá, além disso, que comparecer a sessões de tratamento pelo resto da vida, seja qual for seu status de liberdade.

Considerada uma vitória da era #MeToo, a sentença é a primeira dos muitos escândalos sexuais que tomaram Hollywood nos últimos anos. Antes da pena ser anunciada, o juiz que conduzia o tribunal chamou o comediante de “predador sexual violento”.

Cosby foi acusado de abuso e assédio sexual por mais de 60 mulheres. Muitas delas nos anos 1970, acusações que prescreveram, logo, não foram aceitas na Justiça. Andrea, de 45 anos, na época do abuso, era treinadora de basquete da equipe feminina da Universidade de Temple, onde o ator estudou e para a qual era um importante doador.

Andrea apresentou uma denúncia por estupro em 2005, mas o caso foi arquivado pelo tribunal por evidências insuficientes – ela e o ator teriam chegado a um acordo.

O comediante foi declarado culpado por um júri em abril deste ano pelas acusações de penetração sem consentimento, penetração enquanto a vítima está inconsciente e penetração após ter administrado entorpecente.

(Com agência EFE)