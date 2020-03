Bilheterias de cinema no Brasil sofrem queda brutal por coronavírus

Em meio ao receio do avanço do coronavírus — e com muitas salas fechadas —, brasileiros deixaram de ir aos cinemas neste fim de semana. Segundo dados da Comscore Brasil, os dez filmes mais vistos entre os dias 12 e 15 de março somam 506 000 espectadores, com o longa de ação Bloodshot, estrelado por Vin Diesel, no topo dos mais assistidos. O número representa uma queda de 50% de espectadores quando comparado ao total da semana anterior (entre 5 e 8 de março), que somou 1,018 milhão de pagantes. Entre 27 de fevereiro e 1 de março, há dois fins de semana, o número de espectadores era 1,2 milhão.

Desde o dia 14, as salas de cinema do Rio de Janeiro fecharam por orientação da prefeitura e do governo – elas devem seguir uma agenda de 15 dias sem funcionamento. Já João Doria, governador de São Paulo, orientou que cinemas, teatros e casas de shows no Estado devem ficar fechados por trinta dias, no mínimo, a partir desta terça-feira, 17.