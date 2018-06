Bilheteria de ‘Han Solo’ volta a decepcionar na segunda semana em cartaz

Han Solo: Uma História Star Wars voltou a decepcionar nas bilheterias dos Estados Unidos no segundo fim de semana em cartaz, com uma arrecadação de 29,3 milhões de dólares entre sexta-feira e domingo, o que representou queda de 65% em relação aos três primeiros dias de exibição no país. O total acumulado pela produção no mundo agora é de 264 milhões de dólares.

A produção mais recente da Disney e da Lucasfilm ficou atrás de seus antecessores da franquia nas comparações para o segundo final de semana. Rogue One: Uma História Star Wars, o primeiro filme derivado da franquia, arrecadou 64 milhões em seu segundo final de semana em 2017, e Star Wars: Os Últimos Jedi, lucrou 71 milhões de dólares no mesmo período.

Embora isso tenha bastado para colocar Han Solo na liderança no final de semana, Deadpool 2 não ficou muito atrás em sua terceira semana de exibição. O título da 20th Century Fox ficou em segundo lugar com 23,8 milhões de dólares. Até o momento, a sequência estrelada por Ryan Reynolds arrecadou 255 milhões na América do Norte.