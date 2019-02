Bilheteria americana tem o pior final de semana em onze anos

No pior final de semana em onze anos para a bilheteria americana, nenhum filme alcançou a marca de 10 milhões de dólares em arrecadação. Juntas, as doze produções de maior receita entre sexta e domingo não passaram dos 52 milhões de dólares. De acordo com o site da revista Entertainment Weekly, este fim de semana só não foi pior do que aquele de 21 a 23 de setembro de 2001, duas semanas após o ataque às torres gêmeas, quando havia uma única grande estreia, a bomba Glitter, de Mariah Carey. Curiosamente, não há uma explicação clara para o fracasso atual.

Na falta de concorrentes melhores, o filme de terror Possessão liderou a arrecadação, fazendo 9,5 milhões de dólares nos três dias. A produção de Ole Bornedal estreou há dez dias nos Estados Unidos e tem um faturamento total de mais de 33 milhões de dólares. A história conta com a presença de Kyra Sedgwick (da série Divisão Criminal) no papel de uma mãe recém-divorciada, cujos esforços para superar a separação são drasticamente afetados por um demônio ancestral.

Em segundo lugar, veio o policial Os Infratores, que caiu 40% com relação à semana anterior, sua estreia, e arrecadou 6 milhões de dólares. O drama The Words (ainda sem título em português) ficou com o terceiro lugar e, mesmo sendo a melhor estreia do fim de semana, faturou só 5 milhões de dólares. O filme conta a história de um jovem roteirista, interpretado por Bradley Cooper, que transforma sua vida medíocre em um grande sucesso após publicar um texto antigo de outro autor.

Os Mercenários 2 ficou em quarto lugar, com 4,7 milhões de dólares e um total de 75,4 milhões de dólares desde sua estreia, há um mês. A reunião de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis e Chuck Norris segue fazendo sucesso narrando a luta de um grupo de mercenários contra um criminoso vivido por Jean-Claude Van Damme.

Em quinto lugar, O Legado Bourne arrecadou quatro milhões e tem agora bilheteria total de 103,7 milhões de dólares. Dificilmente a sequência atingirá os 121 milhões do original A Identidade Bourne, de 2002.

O próximo fim de semana nos Estados Unidos tem tudo para ser melhor: a estreia de Resident Evil 4: Recomeço e a reestreia de Procurando Nemo em 3D provavelmente ajudarão a bilheteria americana.