‘Big Little Lies’ não tem história para 3ª temporada, diz chefe da HBO

Um dos maiores sucessos recentes da HBO, Big Little Lies pode não ir além de sua segunda temporada, que terminou no último domingo 21. Durante evento da Associação de Críticos de Televisão (TCA, na sigla em inglês), o presidente de programação do canal pago, Casey Bloys, afirmou que não há planos para uma nova leva de episódios. “Para mim, não há um lugar claro para onde ir, nenhuma história clara”, disse. O executivo disse, porém, que assumiu uma postura “nunca diga nunca” para a possibilidade. “Eu certamente estaria aberto a isso, porque amo trabalhar com todos da produção.”

Estrelada por Reese Wihtherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz, Big Little Lies nasceu como uma série limitada, que se encerraria com uma única temporada em 2017. O sucesso da produção, no entanto, fez com que a HBO a renovasse para a segunda temporada. Nessa nova leva de episódios, o seriado ganhou o reforço de ninguém menos do que Meryl Streep.

Polêmica com a diretora

Bloys também se pronunciou sobre o conteúdo de uma reportagem do site IndieWire, que afirmou em meados de julho que uma confusão havia tomado os bastidores da série, isso porque a diretora contratada para dirigir todos os episódios da segunda temporada, Andrea Arnold, não havia tido controle criativo do seriado. Segundo a publicação, houve interferência na edição final de Jean-Marc Vallée, produtor executivo e diretor da primeira temporada de Big Little Lies.

O presidente da HBO, no entanto, minimizou a questão, afirmando que é comum no meio televisivo que diretores não tenham o controle criativo final sobre o que estão comandando e que o contrato de Andrea nada falava sobre o assunto. “O time de produção pediu que Jean-Marc viesse e refinasse os episódios”, disse Bloys. “Eu teria dificuldade em apontar qualquer série que exibiu a versão do diretor dos episódios.”