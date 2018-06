Bier Markt Vom Fass tem a melhor carta de cervejas de Porto Alegre

De frente para a porta do bar, o painel com bicos de chope costuma “enfeitiçar” os clientes logo na entrada. Em primeiro lugar, pela quantidade de torneiras. São 38, mas o número poderá chegar a quase cinquenta no segundo semestre de 2018. Depois, pela estrutura de vidro transparente, que permite ver os barris e mangueiras da câmara fria. Lá dentro, uma luz de tom azulado completa a atmosfera quase celestial para os fãs da bebida. Na carta da casa de nuances germânicas predominam chopes de pequenas cervejarias regionais, garimpados pelos sócios Adolfo Bandeira e Pedro Braga. Entre as opções está a Cachorro Ovelheiro IPA, produzida pela Guarnieri em Farroupilha (R$ 19,00, 285 mililitros). O rol de bebidas importadas servidas sob pressão varia de cinco a seis tipos, com presença cativa da golden strong ale belga Delirium Tremens (R$ 29,00, 250 mililitros) e da stout feita pela irlandesa Guinness (R$ 21,00, 285 mililitros). Na área da cozinha, o crazy duck burger (R$ 36,00) traz hambúrguer de pato, mussarela, tomate, manjericão e geleia de laranja. Tudo montado no pão preto e acompanhado de batata frita. Uma sugestão para harmonizar com o lanche é a Salva APA (R$ 13,00, 285 mililitros). O bar ainda dá ao cliente a possibilidade de levar um growler cheio para casa. Com 1,89 litro, o garrafão de vidro de marca própria custa R$ 70,00.

Rua Barão de Santo Ângelo, 497, Moinhos de Vento, ☎ 3574-0927 (100 lugares). 18h/23h45 (fecha dom.). Aberto em 2012.

