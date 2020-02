‘Bicões’ da Sapucaí: políticos e curiosos invadem avenida durante desfile

Vídeo gravado durante o desfile do Salgueiro nesta terça, 25, flagra a desorganização da Sapucaí. As imagens mostram frequentadores dos camarotes, políticos e crianças invadindo a avenida durante o desfile da escola de samba e passeando à frente da agremiação, algo incomum. Eles andam tranquilamente e aproveitam para tirar fotos, sem ninguém impedi-los.

Entre os penetras na pista, a maior parte vinda do camarote do governador, Wilson Witzel, estavam os deputados estaduais Rodrigo Amorim e Alexandre Knoploch, ambos do PSL, e Luizinho (PP-RJ), além de integrantes do PSC, partido de Witzel. Assista: