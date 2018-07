Bibi Perigosa da vida real pede R$ 500 000 de indenização à Globo

Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa da vida real que inspirou a personagem de Juliana Paes em A Força do Querer, pede 500.000 reais de indenização em processo que move contra a Globo. Segundo Claudia Queiroz, advogada de Fabiana, a ação foi aberta porque a emissora não repassou os valores de direitos autorais, previstos em contrato, pela venda da novela para outros países.

“A novela já foi vendida para pelo menos três países e não houve repasse”, afirma Claudia. “A Fabiana tentou contato com a Globo várias vezes para cobrar o valor e a emissora ficou inerte, não respondeu.” O processo, por danos morais, danos materiais, lucros cessantes, resolução contratual e compensação de direitos autorais, corre na 43ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

Fabiana conta que ficou “um pouco” chateada com o caso. “Me deixaram numa situação difícil”, diz. “Eu confiei e esperei para poder me organizar e transformar tudo isso em algo positivo na minha vida, mas na hora H esqueceram que existe uma pessoa que vive no presente. Eu não sou só uma história.”

Procurada, a assessoria de imprensa da Globo afirma que a emissora não tem conhecimento do processo.

A história da Bibi Perigosa do folhetim de Gloria Perez foi inspirada na trajetória de Fabiana, que se apaixonou e casou com um homem que seria preso por tráfico de drogas. Enquanto o marido da novela é Rubinho (Emilio Dantas), o companheiro da vida real era Saulo de Sá Silva, conhecido como Pinga ou, ainda, Barão do Pó da Favela da Rocinha. Depois da prisão do marido, com quem ela ficou por catorze anos, até 2010, Bibi Perigosa começou, ela mesma, a tocar os negócios ilícitos, sem nunca ter sido presa.