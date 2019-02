Bibi Ferreira se encontrou com a plateia pela última vez em 2017

Bibi Ferreira se encontrou pela última vez com a plateia no espetáculo Por Toda Minha Vida. Foi no teatro Oi Casa Grande, no Rio de Janeiro, apresentação gravada para a TV Brasil, em dezembro de 2017. Apenas no ano seguinte, a filha de Procópio Ferreira formalizou o encerramento da carreira sobre os palcos, pelas redes sociais. Por meio de seu Instagram, disse que estava bem e em casa. Mas que não poderia mais subir aos palcos, como fez a vida inteira (desde que era um bebê de pouco mais de 20 dias, ela contava).

Na montagem, a atriz encenou uma colcha afetiva de sua vida, inseparável da arte. Lembrou histórias dos pais, o ator, diretor e dramaturgo Procópio Ferreira e a bailarina Aida Izquierdo Ferreira. E também de grandes artistas com quem conviveu, como os compositores Vinicius de Moraes e Dorival Caymmi. E, mantendo a tradição musical de seus espetáculos (antes da peça, Bibi fez uma turnê pelos Estados Unidos interpretando canções de Frank Sinatra), homenageou referências de sua formação musical: Noel Rosa, Carmem Miranda, Clara Nunes e Dalva de Oliveira.

A gravadora Biscoito Fino anunciou para março o lançamento de disco com as gravações de Bibi cantando Sinatra. Também está previsto para este ano o lançamento do DVD com a filmagem de Por Toda Minha Vida.