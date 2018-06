Bibi Ferreira está internada em hospital no Rio com desidratação

A atriz Bibi Ferreira está internada no hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Boletim médico divulgado pelo hospital afirma que a atriz de 96 anos deu entrada na instituição nesta segunda-feira (4), “com quadro de desidratação e para submeter-se a exames de praxe que realiza a cada dois meses”. A nota afirma que ela se encontra estável e evolui bem no tratamento.

Abigail Izquierdo Ferreira, filha do ator Procópio Ferreira e da bailarina Aída Izquierdo “estreou” no teatro com 24 dias de idade. Menos um mês depois de nascer, a menina substituiu uma boneca que fazia as vezes de bebê e que não estava sendo encontrada pela produção da peça Manhã de Sol. Aos 3 anos, já integrou verdadeiramente o elenco de um espetáculo e saiu em turnê pela América Latina com a companhia Revista Espanhola Velasco, onde sua mãe, Aída, trabalhava como corista. Sua parte consistia em cantar zarzuelas em espanhol.

Desde então, sua vida foi construída no palco, entre a atuação e a música. Já cantou nomes como Edith Piaf (em temporada durante mais de 25 anos), Amália Rodrigues e Carlos Gardel, além de ter se apresentado em seus respectivos países de origem — França, Portugal e Argentina.